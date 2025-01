Monza, Bocchetti: "Chi non se la sente può stare fuori"

"Dopo il primo gol è entrato un po' di timore. Sull'1-0 potevamo essere più cattivi e gestire meglio la gara. Giocare ancora una volta in 10 non è semplice, ora è dura, bisogna accettare la sconfitta, ci tenevamo a regalare una gioia ai nostri tifosi che se la meritano, ora bisogna lavorare ancora più duramente. Noi non molliamo". Così Salvatore Bocchetti, tecnico del Monza, in conferenza stampa, dopo la sconfitta casalinga contro il Cagliari. "E' il momento di guardarsi negli occhi, chi non se la sente può stare fuori", ha sottolineato il tecnico.