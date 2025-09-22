Montella: "Yildiz più consapevole, non è facile indossare la 10 a 19 anni. Felice per il gol di Pellegrini"

L'ex attaccante ha parlato di Serie A e dei giocatori più rappresentativi della sua Turchia
Vincenzo Montella, allenatore della Turchia, è in corsa con la sua nazionale per accedere ai prossimi mondiali e sa che per aumentare le possibilità di riuscita avrà bisogno anche e soprattutto del talento di Yildiz e Calhanoglu, che poco più di una settimana fa hanno mostrato tutta la loro classe nel derby d'Italia tra Juve e Inter.
"Yildiz è un ragazzo giovanissimo e non è facile indossare la maglia numero 10 della Juve a 19 anni. Già qualche anno fa si intravedevano delle qualità importanti che sono emerse partita dopo partita, quest'anno lo vedo più continuo e più consapevole, credo che come caratteristiche di avvicini molto a Del Piero", ha dichiarato Montella, che poi ha aggiunto su Calhanoglu: "Si contano pochi giocatori del suo livello in quella posizione. L'anno scorso ha avuto qualche calo fisico, ma lo vedo in netta crescita e sono convinto che per noi, così come per l'Inter, possa essere ancora fondamentale".
Montella ha parlato anche della Roma, con cui ha un passato sia da giocatore che da allenatore, e del derby deciso da un gol di Lorenzo Pellegrini: "È stata una partita bloccata e risolta da un episodio, sono felice che a segnare sia stato Pellegrini perché è un ragazzo eccezionale e un tifoso della Roma. Spesso viene criticato, ma è un centrocampista di qualità e con il gol nel dna. In generale, credo che i giallorossi abbiano intrapreso un percorso giusto".
Commenti (0)