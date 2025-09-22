Montella: "Yildiz più consapevole, non è facile indossare la 10 a 19 anni. Felice per il gol di Pellegrini"

Montella ha parlato anche della Roma, con cui ha un passato sia da giocatore che da allenatore, e del derby deciso da un gol di Lorenzo Pellegrini: "È stata una partita bloccata e risolta da un episodio, sono felice che a segnare sia stato Pellegrini perché è un ragazzo eccezionale e un tifoso della Roma. Spesso viene criticato, ma è un centrocampista di qualità e con il gol nel dna. In generale, credo che i giallorossi abbiano intrapreso un percorso giusto".