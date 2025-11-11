Seria A, Rocchi: "Nostro impegno per aumentare rendimento arbitri"

"I nostri impegni sono quelli di aumentare sempre di più il rendimento di arbitri e assistenti, di qualificare la squadra dei video match officials e di essere più coerenti possibili nelle decisioni". Così il Responsabile della CAN Gianluca Rocchi, nel corso dell'incontro odierno a Roma organizzato da Figc e Lega Serie A con arbitri e club, dopo aver illustrato lo staff che affianca il gruppo degli arbitri di Serie A e B, ha analizzato alcuni dati statistici. Tra i più significativi, oltre allo snellimento dell' organico per poter lavorare sulla qualità, quelli che evidenziano l'investimento sui giovani, che ha portato in cinque anni ad un abbassamento dell'età media degli internazionali da 41,7 a 38,3.