Perù, il nome di Iniesta in un caso di truffa aggravata

11 Nov 2025 - 12:26
 Iniesta 28 mln © Getty Images

 Iniesta 28 mln © Getty Images

Il nome di Andrés Iniesta, considerato uno dei talenti più forti della storia del calcio, è comparso in un fascicolo aperto dalla Procura del Perù per presunta truffa aggravata. L'inchiesta riguarda presunte irregolarità finanziarie legate alla filiale sudamericana della sua azienda, la Never Say Never (NSN). Secondo quanto riportato da Infobae, la società sarebbe accusata di aver arrecato danni economici a diversi imprenditori peruviani per una cifra complessiva superiore ai 600 mila dollari.

Eventi mai realizzati e sfruttamento della reputazione

 Le denunce, presentate da Gucho Entertainment e altri investitori locali, riguardano eventi sportivi e musicali mai realizzati, tra cui il “K-Pop Music Fest” e alcune partite amichevoli tra club internazionali. La Procura sostiene che la reputazione dell’ex campione del Barcellona sia stata sfruttata per attrarre capitali, promettendo spettacoli e tornei di alto profilo che non hanno mai avuto luogo. Tra le presunte vittime ci sono imprenditori che avrebbero investito fino a 35 mila dollari ciascuno.

Indagati e Fallimento della Filiale

 Oltre a Iniesta, risultano indagati Paul Valderrama Rubio e Carlos Gómez Pintor, cofondatori di NSN Sudamérica, filiale istituita nel 2023 e dichiarata in fallimento l’anno successivo. La società non avrebbe restituito i fondi né fornito rendiconti contabili. Gli inquirenti intendono ora verificare l’effettivo coinvolgimento dell’ex giocatore nella gestione della filiale e valutare eventuali reati finanziari transnazionali. Iniesta, che oggi milita nell’Emirates Club negli Emirati Arabi Uniti, non ha per ora rilasciato dichiarazioni ufficiali.

00:49
DICH GATTUSO PRE MOLDOVA DICH

Gattuso: "Chiesa assente? Scelta sua. Parlo spesso con lui"

05:36
DICH INTEGRALE JOHN ELKANN 10/11 SU FERRARI E JUVENTUS DICH

La Ferrari, la Juve e... Spalletti: le parole di John Elkann

02:52
SRV RULLO INTER-ROMA, LA STRANA COPPIA IN TESTA 10/11 (MUSICATO)

Inter e Roma faccia a faccia: un "filo scudetto" lungo 15 anni

02:22
SRV RULLO ITALIA, PARTE IL RITIRO: PARLA GATTUSO 10/11 SRV

Gattuso avverte: "Niente scampagnate, voglio il massimo impegno"

01:44
SRV RULLO NAPOLI, LUNEDI NERO POST BOLOGNA 10/11 SRV OK

Conte agita il Napoli: le ultime di un lunedì nero

01:36
SRV RULLO ATALANTA VIA JURIC, DENTRO PALLADINO 10/11 SRV

Atalanta, la svolta è servita: via Juric, ecco Palladino

02:14
DICH BALDINI CT UNDER 21 10/11 DICH

Baldini: "Far parte di questa Nazionale rende orgogliosi i ragazzi"

02:00
SRV RULLO LAZIO ARBITRI: SOCIETA RISPONDE A SARRI 10/11 SRV

Polemica Lazio sugli arbitri: Sarri attacca, la società frena

00:32
DICH SVEVA GEREVINI EPTATHLON DICH

Sveva Gerevini alle Atp Finals: "Sinner fenomeno, ma tifo Musetti"

00:16
DICH YASMINA AKRARI PALLAVOLO DICH

Yasmina Akrari: "Spero nel bis di Sinner"

01:49
SRV RULLO JUVENTUS, SPALLETTI BENEDICE LA SOSTA 10/11 SRV

Juve, Spalletti "benedice" la sosta: Elkann lo carica

01:50
RULLO MILAN, UNA SOSTA DA TOP OK

Milan, una sosta "scudetto": Allegri ritrova Rabiot

02:08
SRV RULLO CRISI NAPOLI: LE PUNTATE PRECEDENTI 10/11 SRV

Conte "spacca" Napoli: il lunedì nero dopo lo sfogo

00:52
DICH GATTUSO SU NORVEGIA DICH

Gattuso: "Moldavia più importante della Norvegia"

01:44
DICH ELKANN JUVE E SPALLETTI DICH

Elkann: "Spalletti deve portare la Juve a vincere"

00:49
DICH GATTUSO PRE MOLDOVA DICH

Gattuso: "Chiesa assente? Scelta sua. Parlo spesso con lui"

Conte "spacca" Napoli: il lunedì nero dopo lo sfogo

Conte "spacca" Napoli: il lunedì nero dopo lo sfogo

CONFERENZA STAMPA SARRI SRV

Sarri: "Per battere l'Inter servono 25 giocatori folli"

Spalletti: "1000 punti in carriera? Contano i prossimi tre"

Spalletti: "1000 punti in carriera? Contano i prossimi tre"

Bonny: "Siamo primi ma non serve a nulla ora"

Bonny: "Siamo primi ma non serve a nulla ora"

DICH GATTUSO PRE MOLDOVA DICH

Gattuso: "Chiesa assente? Scelta sua. Parlo spesso con lui"

MCH UNION BERLINO-BAYERN MCH

Il Bayern perde punti per la prima volta ma che gol Luis Diaz!

13:05
Cristiano Ronaldo: "Mondiali 2026 saranno sicuramente i miei ultimi"
 Iniesta 28 mln
12:26
Perù, il nome di Iniesta in un caso di truffa aggravata
11:05
Seria A, Rocchi: "Nostro impegno per aumentare rendimento arbitri"
10:00
Nel Senese arbitro 15enne aggredito a calci e pugni da dirigente avversario
09:08
Gravina: "Arbitri custodi regole, ma non sono infallibili"