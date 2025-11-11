Perù, il nome di Iniesta in un caso di truffa aggravata

Le denunce, presentate da Gucho Entertainment e altri investitori locali, riguardano eventi sportivi e musicali mai realizzati, tra cui il “K-Pop Music Fest” e alcune partite amichevoli tra club internazionali. La Procura sostiene che la reputazione dell’ex campione del Barcellona sia stata sfruttata per attrarre capitali, promettendo spettacoli e tornei di alto profilo che non hanno mai avuto luogo. Tra le presunte vittime ci sono imprenditori che avrebbero investito fino a 35 mila dollari ciascuno.