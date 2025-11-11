Logo SportMediaset

Calcio

Cristiano Ronaldo: "I Mondiali 2026 saranno gli ultimi, giocherò ancora uno o due anni"

11 Nov 2025 - 14:00
CRISTIANO RONALDO, AL NASSR © IPA

CRISTIANO RONALDO, AL NASSR © IPA

Cristiano Ronaldo ha dichiarato che i Mondiali del 2026 saranno gli ultimi della sua carriera. Intervistato in videoconferenza durante un forum sul turismo a Riad, alla domanda se l'appuntamento iridato in programma la prossima estate negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, sarà l'ultimo, il cinque volte Pallone d'Oro ha risposto: "Sì, sicuramente, avrò 41 anni e penso che sarà il momento giusto".

"Mi sto godendo il momento e non penso ad altro e quando ho detto che presto arriverà il mio ritiro, il mio presto significa nei prossimi 10 anni - ha aggiunto ridendo - e invece la gente pensa che parlo di pochi mesi. Siamo onesti - ha detto - quando dico presto, significa probabilmente che giocherò ancora uno o due anni. Quando si arriva a una certa età tutto passa velocemente, ho 40 anni, ma continuo a fare gol, a divertirmi e a godermi tutto. Voglio continuare così, fisicamente sto bene e anche con il Portogallo faccio gol e aiuto la mia nazionale. Io voglio vincere ancora, la mia vità è questa", ha detto Ronaldo.

Recentemente, in un'intervista con il giornalista inglese Piers Morgan, CR7 ha dichiarato di non sognare di vincere la Coppa del Mondo e che vincerla non cambierebbe il suo posto nella storia del calcio. "Non ci penso. Se mi chiedete: 'Cristiano, vincere la Coppa del Mondo è un sogno?' Non è un sogno. Vincere una Coppa del Mondo non cambierà il mio nome nella storia", ha detto la stella portoghese. Il numero 7 ha partecipato a tutti e tre i trionfi della nazionale portoghese: l'Europeo del 2016 e le Nations League del 2019 e del 2025. Tuttavia, ai Mondiali, Cristiano Ronaldo non è riuscito a guidare il Portogallo oltre il quarto posto nel 2006.

