Cristiano Ronaldo: "I Mondiali 2026 saranno gli ultimi, giocherò ancora uno o due anni"

"Mi sto godendo il momento e non penso ad altro e quando ho detto che presto arriverà il mio ritiro, il mio presto significa nei prossimi 10 anni - ha aggiunto ridendo - e invece la gente pensa che parlo di pochi mesi. Siamo onesti - ha detto - quando dico presto, significa probabilmente che giocherò ancora uno o due anni. Quando si arriva a una certa età tutto passa velocemente, ho 40 anni, ma continuo a fare gol, a divertirmi e a godermi tutto. Voglio continuare così, fisicamente sto bene e anche con il Portogallo faccio gol e aiuto la mia nazionale. Io voglio vincere ancora, la mia vità è questa", ha detto Ronaldo.