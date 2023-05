Mondiali Under-20, l’Italia cade 2-0 contro la Nigeria

ITALIA-NIGERIA 0-2

Casadei colpisce una traversa nel primo tempo, nella ripresa passano gli africani e si prendono la testa del Girone D

© Getty Images Seconda partita per l’Italia nel Gruppo D del Mondiale Under-20 in Argentina: la squadra di Nunziata cade 2-0 contro la Nigeria. Incontro equilibrato nel primo tempo, con gli azzurri che colpiscono una traversa con Casadei (21’). Nella ripresa molto meglio gli africani, che passano al 61’ con Salim Figo Lawal e chiudono al 95’ con Sunday. La Nigeria sale così al primo posto del girone, a punteggio pieno. Rimane ferma a 3 punti l’Italia.

Cade l’Italia di Carmine Nunziata nel secondo turno del Mondiale Under-20 in Argentina: la Nigeria trionfa 2-0. I biancoverdi partono con coraggio, ispirati dal giocatore della Primavera del Milan Eletu. Il primo squillo degli azzurri fa però tremare la porta avversaria: al 21’ Casadei colpisce una traversa dentro l’area, su invenzione di Pafundi. La reazione nigeriana è pressoché immediata, con il diagonale di Salim Figo messo in corner da Desplanches. Al 36’ gli azzurri chiedono un calcio di rigore per un tocco di mano dentro l’area, ma dopo il controllo del Var il direttore di gara decide di non assegnare il penalty (fallo a inizio azione). In pieno recupero del primo tempo ci prova anche Baldanzi, ma il portiere Aniagboso devia la sua bella conclusione in angolo. Si rientra negli spogliatoi a reti bianche, sullo 0-0. In avvio di ripresa c’è subito il tentativo di Ambrosino, ma il suo destro a incrociare è troppo debole e strozzato. La Nigeria non si scompone, tornando subito a spingere: al 54’ gli africani vanno vicini all’1-0, con il salvataggio sulla linea di Ghilardi, ma il gol del vantaggio biancoverde non tarda ad arrivare. Poco dopo l’ora di gioco Emmanuel va sul fondo e mette il pallone in mezzo, insaccato di testa al 61’ da Salim Figo Lawal. I tentativi italiani per rimettere in piedi il match sono affidati ai soliti Casadei e Baldanzi, ma le energie azzurre si esauriscono con il passare dei minuti. In pieno recupero la Nigeria chiude la partita, con il diagonale mancino di Sunday Jude al 95’, che infila Desplanches. Finisce 2-0, con la Nigeria che sale a 6 punti, in testa al Gruppo D a punteggio pieno. Rimane ferma a quota 3 l’Italia.