Mondiali under 20, l'Italia parte alla grande e batte il Brasile

Italia-Brasile 3-2 (3-0) nella prima partita degli azzurri nel gruppo D dei Mondiali Under 20, giocata allo stadio 'Malvinas Argentinas' di Mendoza davanti a 35.531 spettatori. Italia super nel primo tempo, trascinata da Casadei, che serve a Prati l'assist per il primo gol (conclusione da distanza ravvicinata), e poi segna a sua volta la seconda e terza rete azzurra, prima con un colpo di testa e poi trasformando un rigore concesso per fallo di Arthur sullo stesso Casadei, il migliore dei suoi insieme con Baldanzi.