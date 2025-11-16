Logo SportMediaset

Calcio

Flavio Briatore: "La Juventus ha preso gente sbagliata, serve stabilità"

16 Nov 2025 - 12:00
PER SITO INTERVISTA BRIATORE SRV © Da video

PER SITO INTERVISTA BRIATORE SRV © Da video

Flavio Briatore ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, toccando diversi argomenti legati al mondo dei motori e, in particolare, al calcio e alla Juventus.

Briatore ha bocciato le continue rivoluzioni che hanno caratterizzato la Juventus negli ultimi anni, sottolineando che la mancanza di continuità è un errore strategico: "La stabilità è troppo importante. Hanno preso della gente sbagliata, ma allora serve uno studio più approfondito all'origine. La Juve è alla terza rivoluzione non solo tecnica negli ultimi tre anni. Non va bene".

L'imprenditore ha poi difeso la gestione passata del club: "Tutti criticano Andrea Agnelli ma con lui si sono ottenuti risultati eccezionali. Ai tempi di Giraudo e Moggi eravamo fortissimi. Era Juve e Milan, oggi è Inter e Napoli".

