Mondiali: pub aperti fino alle 2 in Gran Bretagna

Boccali di birra alzati fino a notte fonda, e pub pieni di tifosi: durante i Mondiali nel Regno Unito si potrà festeggiare più a lungo, il governo britannico ha infatti confermato l'estensione degli orari di apertura dei locali, consentendo agli appassionati di seguire le partite e celebrare fino alle 2 del mattino. La misura, anticipata a febbraio dal quotidiano The Sun, è stata ufficializzata oggi dal Ministero degli Interni guidato da Shabana Mahmood. L'obiettivo è duplice: sostenere il settore dell'ospitalità e rafforzare il senso di comunità durante uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo. In base alle nuove disposizioni, i pub potranno restare aperti fino all'una di notte per le partite che iniziano tra le 17 e le 21, mentre per quelle in programma tra le 21 e le 22 la chiusura slitterà alle 2. Complessivamente, saranno interessate 13 possibili partite che coinvolgono Inghilterra o Scozia. Secondo il governo, le nuove regole permetteranno ai tifosi di assistere fino a tre incontri aggiuntivi nei locali senza necessità di permessi speciali. Si tratta della prima estensione significativa degli orari negli ultimi dieci anni per un torneo calcistico di questa portata, dopo precedenti analoghi concessi per Europei recenti. "Se i nostri ragazzi sono in campo, vogliamo che i tifosi restino al pub", ha dichiarato Mahmood, sottolineando la volontà di accompagnare le emozioni sportive fino all'ultimo minuto. Soddisfazione arriva anche dagli operatori del settore. Emma McClarkin, CEO della British Beer and Pub Association, ha evidenziato come i pub rappresentino il cuore del tifo e della socialità, mentre Kate Nicholls, residente di UKHospitality, ha parlato di un'estate sportiva destinata a riempire i locali.