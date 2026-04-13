Matteoli: "Como dirà la sua fino alla fine per un posto Champions"

13 Apr 2026 - 11:30

"Il Como mi piace da un certo punto di vista, anche se sono tutti stranieri. Però devo dire che sono tutti bravi. Sicuramente Fabregas li fa giocare bene, sanno giocare a calcio, non buttano mai via il pallone. Ieri però è stato un po' superficiale nelle marcature, ha regalato un paio di gol. Ci sono stati molti errori tecnici dei difensori. Gli altri giocatori sono stati quasi perfetti. Il Como dirà la sua fino alla fine per un posto Champions". Così Gianfranco Matteoli, doppio ex di Inter e Como, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sulla vittoria al Sinigaglia della squadra di Chivu. La settimana prossima c'è Inter-Como semifinale di Coppa Italia. "Occasione doppietta per i nerazzurri? L'Inter deve stare attenta, in una partita in cui ti giochi tutto. L'abbiamo visto ieri il Como, è pericoloso. Sarà una partita delicata anche per l'Inter", ha aggiunto. Un pensiero poi sul Cagliari a +6 sul terzultimo posto: "La vittoria dell'altro giorno credo l'abbia messo abbastanza al sicuro. Cremonese e Lecce si contenderanno l'ultimo posto salvezza. Sebastiano Esposito è un buon giocatore, sa giocare a calcio, ha una buona personalità e soprattutto un grande tecnica. Nel calcio italiano i ragazzi come lui bisogna farli giocare, anche nei grandi club. Palestra? Molto forte, è il futuro del calcio italiano".

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