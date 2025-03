Mondiali: Messi è infortunato, l'Argentina lo 'taglia'

Lionel Messi è infortunato, per via di una lesione all'adduttore della coscia sinistra, e non è quindi disponibile per le patite delle qualificazioni mondiali di questa notte contro l'Uruguay e di martedì prossimo contro il Brasile. Lo ha detto il ct dell'Argentina Lionel Scaloni, che quindi ha deciso di 'tagliare' il suo numero 10 che ora dovrebbe tornare a Miami. Messi si era infortunato giocando con la sua squadra di club contro l'Atlanta United e, evidentemente, non si è ancora ripreso. "Ho parlato con lui, da un po' di tempo ha dei problemi fisici e per noi è una grossa perdita. Ma, come sempre, sapremo superare anche questa difficoltà: i miei sentono molto il fatto di giocare per la nazionale". Ora però Scaloni ha problemi di formazione, perché l'alternativa nel ruolo di Messi, il romanista Paulo Dybala, è fuori anche lui per infortunio, e in avanti mancherà anche l'interista Lautaro Martinez. Così dovrebbe giocare titolare Nico Gonzalez, in coppia con Julian Alvarez.