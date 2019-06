MONDIALI DONNE, GRAVINA: "RISULTATO STRAORDINARIO"

25/06/2019

"E' un risultato straordinario per la nostra Nazionale e per l'intero movimento calcistico italiano, non solo femminile. Raggiungere i Quarti di finale con un'altra prestazione maiuscola e' quanto di meglio potevamo aspettarci. Queste straordinarie 'Ragazze Mondiali' stanno scrivendo la storia". Cosi' il presidente della Figc, Gabriele Gravina, oggi in tribuna a Montpellier, commenta il successo delle azzurre sulla Cina che vale il passaggio ai quarti di finale del Mondiale in Francia. "E' un bellissimo spot per tutto il calcio" ha aggiunto Gravina