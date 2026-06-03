Mondiali, De La Fuente carica la Spagna "Yamal per l'esordio ci sarà"

03 Giu 2026 - 14:39
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"Vivrò un momento storico. Sono felice, sono al settimo cielo. Non vedo l'ora di competere per qualcosa di importante. Lamine Yamal non giocherà domani, ma siamo fiduciosi che sarà pronto per il 15 giugno. Se giocherà poi lo valuteremo". Il ct della Spagna, Luis de La Fuente, si prepara al test con l'Iraq domani a La Coruna, tappa di avvicinamento ai mondiali in Usa Messico e Canada: un esordio per l'allenatore della nazionale iberica, che alla vigilia dell'amichevole fa anche il punto sullo stato di salute dei giocatori. E filtra ottimismo sul recupero del talento del Barcellona alle prese con un infortunio al bicipite femorale sinistro subìto lo scorso aprile. "Siamo molto contenti dell'atteggiamento e del comportamento di tutti i giocatori. Quelli infortunati stanno recuperando come previsto. Tutti sono arrivati in buone condizioni" sottolinea il ct. Quanto alle favorite del mondiale, il primo allargato a 48 squadre, De la Fuente inserisce anche la sua Spagna: "L'intelligenza artificiale è il futuro e penso che sia fantastica, ma mi fido di più delle persone. Do più valore a ciò che dicono i professionisti o i media. Secondo me, questo è un Mondiale storico perché ci sono molte squadre con una possibilità: Francia, Inghilterra, Argentina, Brasile, Marocco, Spagna, Portogallo, Senegal. Sarà un Mondiale molto difficile e ci sentiamo in grado di competere per la vittoria".

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