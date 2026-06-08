USA

Paura a New York a pochi giorni dal Mondiali: accoltellate sei persone vicino al Madison Square che aspetta Trump

L'episodio è avvenuto in pieno centro, l'aggressore è stato arrestato

08 Giu 2026 - 12:43
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Grande paura nelle scorse ore a New York. Sei persone infatti, sono state accoltellate alla Penn Station, fermata della metropolitana che si trova in pieno centro e a pochi passi dal Madison Square Garden, lì dove tra poche ore New York Knicks e San Antonio si sfideranno nella gara 3 della finalissima di Nba. Un appuntamento sentitissimo in città e che vedrà anche la presenza di Donald Trump sugli spalti. Resta da capire se quanto accaduto porterà a un cambio dei sistemi di sicurezza in vista del match in programma nella notte italiana. 

L'episodio ha avuto un vasto eco mediatico in tutto il globo: giovedì infatti, avrà inizio anche l'atteso Mondiale ospitato appunto da Usa, Canada e Messico. Tornando sull'episodio di violenza, la polizia newyorchese ha fatto il punto sottolineando che l'aggressore è stato arrestato e che delle persone rimaste coinvolte una è in gravi condizioni.

La polizia non ha ancora reso noti i motivi dell'attentatore, mentre Zohran Mamdani, sindaco di New York ha commentato quanto accaduto sui social: "Il mio pensiero va a tutti i feriti, ai loro cari e a tutti coloro che sono rimasti sconvolti da questa inaccettabile violenza". 

Inghilterra: Palmer, Foden e non solo, ecco la Top 11 degli esclusi dal Mondiale

1 di 11
© Getty Images | Portiere: Aaron Ramsdale (Newcastle)
© Getty Images | Portiere: Aaron Ramsdale (Newcastle)
© Getty Images | Portiere: Aaron Ramsdale (Newcastle)

© Getty Images | Portiere: Aaron Ramsdale (Newcastle)

© Getty Images | Portiere: Aaron Ramsdale (Newcastle)

usa
trump
basket
mondiale

Ultimi video

00:35

Ausilio conferma: "Dumfries va al Real Madrid, ma magari un domani..."

01:15
DICH GULLETTA SU MALORE ERIKSEN DICH

L'aritmologo Gulletta e il caso Eriksen: "In Italia protocolli giustamente restrittivi"

02:21
DICH BALDINI E LE REGOLE DICH

Le regole di Baldini: "Niente smartphone e sulla bilancia ogni mattina"

02:17
DICH BALDINI DICH

Baldini: "Non sono uno scappato di casa. La nazionale è del popolo"

01:11
DICH T. LOCATELLI 8/6 DICH

Tomas Locatelli: "Per il Bologna spero in un allenatore straniero"

03:12
DICH ODDO 8/6 DICH

Oddo: "Nazionale? Abbiamo perso la nostra identità difensiva"

03:01
DICH GALANTE DA PARMA DICH

Galante: "Francia e Brasile favorite per il Mondiale, ma occhio all'Argentina"

01:14
Belgio-Tunisia 5-0

Belgio-Tunisia 5-0

01:32
Questa sera Grecia-Italia

Questa sera Grecia-Italia

01:46
Mancini e la Nazionale

Mancini e la Nazionale

01:28
Juve, Chiesa si offre

Juve, Chiesa si offre

01:57
Totti a tutto campo

Totti a tutto campo

02:01
Certi amori non finiscono

Certi amori non finiscono

01:19
Riscattato Alisson Santos

Riscattato Alisson Santos

01:33
Braida, cuore rossonero

Braida, cuore rossonero

00:35

Ausilio conferma: "Dumfries va al Real Madrid, ma magari un domani..."

I più visti di Calcio

DICH BRAIDA PER SITO DICH

Braida: "Ibra deve essere più umile, il Milan è in crisi d'identità. Mi viene quasi da piangere"

DICH DE KETELAERE su Milan DICH

De Ketelaere: "Al Milan forse non ero pronto, ma io guardo sempre a me stesso"

DICH MAROTTA PARMA 5/6 DICH

Marotta: “Palestra è un giocatore che piace a tanti, anche all'Inter. Ma..."

Un'Italia... bendata

Un'Italia... bendata

Nasce la Serie A 2026/27: calendario, derby e big match

Nasce la Serie A 2026/27: calendario, derby e big match

DICH ADL SU ALLEGRI 4/6 DICH

De Laurentiis e il 'segreto' Allegri: “Non posso annunciarlo perché rispettiamo le regole”

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:32
Mondiali 2026, la Fifa pagherà ai club 4mila euro al giorno per ogni convocato
12:26
Ecuador, perla di Estupinan: gol da centrocampo contro il Guatemala! VIDEO
10:55
Ascoli, 15mila in piazza nella notte per festeggiare la promozione in B
Yamal
10:50
Spagna, Yamal deluso: "Ero convinto di poter vincere lo scorso Pallone d'Oro, ma sono contento per Dembélé"
09:30
Gravina: "Malagò e Abete dirigenti di spessore per futuro"