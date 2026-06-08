Paura a New York a pochi giorni dal Mondiali: accoltellate sei persone vicino al Madison Square che aspetta Trump

Inghilterra: Palmer, Foden e non solo, ecco la Top 11 degli esclusi dal Mondiale
© Getty Images | Portiere: Aaron Ramsdale (Newcastle)
© Getty Images | Portiere: Aaron Ramsdale (Newcastle)
Grande paura nelle scorse ore a New York. Sei persone infatti, sono state accoltellate alla Penn Station, fermata della metropolitana che si trova in pieno centro e a pochi passi dal Madison Square Garden, lì dove tra poche ore New York Knicks e San Antonio si sfideranno nella gara 3 della finalissima di Nba. Un appuntamento sentitissimo in città e che vedrà anche la presenza di Donald Trump sugli spalti. Resta da capire se quanto accaduto porterà a un cambio dei sistemi di sicurezza in vista del match in programma nella notte italiana.
L'episodio ha avuto un vasto eco mediatico in tutto il globo: giovedì infatti, avrà inizio anche l'atteso Mondiale ospitato appunto da Usa, Canada e Messico. Tornando sull'episodio di violenza, la polizia newyorchese ha fatto il punto sottolineando che l'aggressore è stato arrestato e che delle persone rimaste coinvolte una è in gravi condizioni.
La polizia non ha ancora reso noti i motivi dell'attentatore, mentre Zohran Mamdani, sindaco di New York ha commentato quanto accaduto sui social: "Il mio pensiero va a tutti i feriti, ai loro cari e a tutti coloro che sono rimasti sconvolti da questa inaccettabile violenza".
© Getty Images | Portiere: Aaron Ramsdale (Newcastle)
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