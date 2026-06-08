Paura a New York a pochi giorni dal Mondiali: accoltellate sei persone vicino al Madison Square che aspetta Trump

L'episodio ha avuto un vasto eco mediatico in tutto il globo: giovedì infatti, avrà inizio anche l'atteso Mondiale ospitato appunto da Usa, Canada e Messico. Tornando sull'episodio di violenza, la polizia newyorchese ha fatto il punto sottolineando che l'aggressore è stato arrestato e che delle persone rimaste coinvolte una è in gravi condizioni.