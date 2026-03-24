il vademecum

Mondiali 2026: le nazionali qualificate e il calendario degli spareggi

Ad oggi 42 squadre su 48 hanno staccato il pass, tra queste tante novità e anche l'Iran, la cui partecipazione però ora appare a rischio

24 Mar 2026 - 11:57
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Il prossimo sarà un Mondiale tutto nuovo, per la prima volta si giocherà in tre nazioni (Canada, USA e Messico) e sarà a 48 squadre, e questi sono i giorni della verità per l'Italia e per le altre sei nazionali che devono ancora qualificarsi per la rassegna iridata che inizierà ufficialmente l'11 giugno con la partita inaugurale allo Stadio Azteca di Città del Messico e si concluderà con la finale che verrà disputata il 19 luglio al MetLife Stadium di New York.

Ad oggi sono 42 le nazionali qualificate, tra queste ci sono Capo Verde, Curaçao, Giordania e Uzbekistan che parteciperanno per la prima volta nella loro storia a un'edizione di Coppa del mondo, ma anche l'Iran, la cui partecipazione appare ora invece a rischio dopo lo scoppio della guerra. Restano ancora sei posti disponibili: quattro sono per le nazionali europee che si giocheranno gli spareggi in questi giorni, dove gli Azzurri affronteranno prima l'Irlanda del Nord e poi sperabilmente una tra Bosnia e Galles, mentre gli ultimi due posti usciranno dai vincitori dei playoff Interzona Fifa. 

Spareggi Europa: date e partite

 
Percorso A Uefa: 26 marzo 2026, Italia-Irlanda del Nord e Galles-Bosnia Erzegovina. 31 marzo 2026: vincente Italia-Irlanda del Nord vs vincente Galles-Bosnia Erzegovina.
Percorso B Uefa: 26 marzo 2026, Ucraina-Svezia e Polonia-Albania. 31 marzo 2026: vincente Ucraina-Svezia vs vincente Polonia-Albania.
Percorso C Uefa: 26 marzo 2026, Turchia-Romania e Slovacchia-Kosovo. 31 marzo 2026: vincente Turchia-Romania vs vincente Slovacchia-Kosovo.
Percorso D Uefa: 26 marzo 2026, Danimarca-Macedonia del Nord e Repubblica Ceca-Irlanda. 31 marzo 2026: vincente Danimarca-Macedonia del Nord vs vincente Repubblica Ceca-Irlanda.

Playoff interzona

 Il torneo vedrà sei squadre contendersi gli ultimi due posti disponibili: parteciperanno due squadre della Concacaf e una squadra ciascuna della AFC, CAF, CONMEBOL e OFC (le qualificate sono Bolivia, Repubblica Democratica del Congo, Iraq, Giamaica, Nuova Caledonia e Suriname) e Guadalajara e Monterrey saranno le città ospitanti. 
26 marzo 2026: Nuova Caledonia-Giamaica. 31 marzo 2026: RD del Congo vs vincente Nuova Caledonia-Giamaica.
26 marzo 2026: Bolivia-Suriname. 31 marzo 2026: Iraq vs vincente Bolivia-Suriname. 
I vincitori delle due finali si qualificheranno per la Coppa del Mondo.

Tutte le nazionali qualificate

 

Mondiali 2026, tutte le nazionali qualificate

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Iran, partecipazione a rischio

 La nazionale allenata dal Ct Ghalenoei si è già qualificata e il sorteggio l’ha inserita nel gruppo G con Belgio, Egitto e Nuova Zelanda ma, per come stanno le cose ad oggi, è impensabile che possa prendere parte al torneo, giocando le sue tre partite in programma negli Stati Uniti (due a Los Angeles e una Seattle). “Dopo questo attacco non possiamo aspettarci di guardare con speranza alla Coppa del Mondo”, ha dichiarato il presidente della federazione calcistica iraniana.

Chi al posto dell'Iran?

 La Fifa per ora non si è ancora espressa, con le uniche dichiarazioni ufficiali rilasciate dal segretario generale Mattias Grafström che ha detto: “È ancora troppo presto per commentare nei dettagli, ma monitoreremo attentamente gli sviluppi su tutti i fronti in tutto il mondo”. Il regolamento Fifa recita: "Se una federazione membro partecipante si ritira e/o viene esclusa dalla Coppa del Mondo FIFA 2026, la FIFA deciderà sulla questione a propria esclusiva discrezione e adotterà qualsiasi misura ritenuta necessaria. La FIFA potrà decidere di sostituire la federazione partecipante in questione con un’altra associazione”.

Mondiali 2026, tutte le divise delle squadre qualificate

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