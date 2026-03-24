Mondiali 2026: le nazionali qualificate e il calendario degli spareggi

Il prossimo sarà un Mondiale tutto nuovo, per la prima volta si giocherà in tre nazioni (Canada, USA e Messico) e sarà a 48 squadre, e questi sono i giorni della verità per l'Italia e per le altre sei nazionali che devono ancora qualificarsi per la rassegna iridata che inizierà ufficialmente l'11 giugno con la partita inaugurale allo Stadio Azteca di Città del Messico e si concluderà con la finale che verrà disputata il 19 luglio al MetLife Stadium di New York.