Mondiali 2026, Norvegia subito a valanga

La Norvegia parte fortissimo nel girone di qualificazione mondiale in cui potrebbe finire l'Italia in caso di ko con la Germania. Gli scandinavi spazzano via la Moldavia a Chisinau con un inappellabile 0-5 maturato quasi tutto nel primo tempo e con cinque marcatori diversi: Ryerson inaugura la festa del gol al 5', si aggiunge il solito Haaland al 23'. La Norvegia perde Ostigard per infortunio, ma un quarto d'ora dopo va sullo 0-3 con Aasgaard. Poco prima dell'intervallo, servito da Odegaard, va a segno anche Sorloth. Proprio l'attaccante dell'Atletico Madrid lascia il posto a Donnum nella ripresa, che mette anche la sua firma al 69' per la "manita" definitiva.