Mondiali 2026: Andrea Bocelli aprirà il Fifa Countdown Concert

09 Giu 2026 - 14:29
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Sarà la voce di Andrea Bocelli ad accendere ufficialmente il cammino verso la Fifa World Cup 2026. Il maestro italiano è stato scelto per aprire il Fifa Countdown Concert, il grande evento internazionale che il 10 giugno unirà in diretta Città del Messico, Toronto e Los Angeles in una celebrazione senza precedenti dedicata al calcio, alla musica e alla capacità dello sport di parlare al mondo intero. Davanti al pubblico dell'Auditorio Nacional di Città del Messico e agli spettatori collegati da ogni continente, Bocelli darà il via alla serata interpretando "Nelle Tue Mani", il brano simbolo tratto dalla colonna sonora de "Il Gladiatore" e contenuto nel suo album "Cinema".

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