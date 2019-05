MONDIALE U20: GIAPPONE-ECUADOR FINISCE 1-1

23/05/2019

Dopo il 2-1 dell'Italia contro il Messico, l'altra gare del girone B del mondiale Under 20 in Pololina tra Giappone-Ecuador è finita 1-1. Un risultato che fa sicuramente sorridere ancora di più gli azzurri che dopo la prima giornata si trovano da soli al primo posto del gruppo con tre punti. Sudamericani che passano in vantaggio in chiusura di primo tempo, al 45', grazie a un episodio fortunato: Alvarado calcia una punizione da destra, Wakahara esce con i pugni, ma manda il pallone sul volto di Tagawa che mette con tanta sfortuna nella propria porta. Nella ripresa Ecuador che manca l'occasione del raddoppio con il calcio di rigore sbagliato da Rezabala al 51' e subisce la rete del pareggio con Yamada al 68'. Nella prossima giornata, domenica alle 18, l'Italia sarà di scena proprio contro l'Ecuador.