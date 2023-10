Mondiale per Club, spunta una nuova classifica: la Juve può beffare Napoli e Milan

LE INDISCREZIONI PROVENIENTI DA ZURIGO

La Fifa starebbe pensando di modificare il criterio di assegnazione dei punti favorendo maggiormente le singole vittorie

© Getty Images Chelsea, Real Madrid e Manchester City sono già sicuri, ma chi rappresenterà l'Europa al prossimo Mondiale per Club ? È ancora tutto da decidere come riportato da La Gazzetta dello Sport che ha anticipato un possibile cambio nel criterio di qualificazione imposto per il Vecchio Continente. La decisione sarebbe ancora al vaglio della Fifa, però ciò potrebbe cambiare la situazione a favore della Juventus che allontanerebbe il possibile sorpasso di Milan e Napoli.

Attualmente all'Europa spettano dodici dei trentadue posti disponibili dei quali quattro garantiti ai vincitori delle ultime edizioni della Champions League e i restanti seguendo il ranking stilato dalla Uefa a partire dalla stagione 2020/21. Questo prevede 2 punti per vittoria, uno in caso di pareggio pari, 4 per la partecipazione alla "Coppa dalle grandi orecchie", 5 per gli ottavi, uno rispettivamente per quarti, semifinali e finali.

Ciò garantirebbe il pass a Inter e Juventus con Milan e Napoli alla caccia dei bianconeri grazie ai punti messi a disposizione dai gironi a cui vanno aggiunti quelli provenienti dalla qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Considerato che i bianconeri si trovano a 47 punti insieme a Ajax e Salisburgo, il rischio di esser scavalcati è ancora vivo visto che i rossoneri e i partenopei si trovano rispettivamente a dieci e quattordici lunghezze, ancora in gioco per la fase a eliminazione diretta.

Nei corridoi di Zurigo si starebbe pensando di cambiare i criteri e premiare maggiormente i successi con 3 punti destinati a chi si impone nei vari match in programma, uno per pareggi e cinque per la partecipazione eliminando così i vari bonus legati ai passaggi di turno. Tenendo sempre conto che ogni nazione può esser rappresentata al massimo due club (numero estendibile soltanto in caso di successo finale in Champions), la situazione muterebbe con la Juventus che volerebbe a quota 52 punti dovendo però far i conti anche un recupero di Milan e Napoli che salirebbero a 39 e 38 punti.

Ciò favorirebbe la squadra di Massimiliano Allegri che recupererebbe una posizione in classifica e diventerebbe difficile da sorpassare considerato che Milan e Napoli si troverebbero rispettivamente a quota 39 e 38. Prendendo in considerazione l'attuale situazione in Europa delle due squadre e l'impossibilità di raccogliere ulteriori punti attraverso i passaggi di turno, diventerebbe più complicato recuperare il distacco accumulato nelle precedenti edizioni.

Un ulteriore modifica potrebbe arrivare dalla Spagna con il Barcellona che prenderebbe direttamente il posto dell'Atletico Madrid, mentre il resto dovrebbe rimanere invariato considerato che attualmente spicca il Bayern Monaco (90 punti) davanti al Paris Saint Germain (70) e all'Inter (65) a cui seguono Borussia Dortmund e Porto appaiate a 57, l'Atletico a 51 e il Benfica a 49.

Tutto appare ancora in divenire, non dimenticando che la Champions League è ancora in corso, tuttavia, qualsiasi sarà la decisione della Fifa, sarà una corsa avvincente da vivere sino alla finale in programma a Wembley il prossimo 1 giugno.