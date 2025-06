Mondiale per Club, Pachuca-Salisburgo sospesa per allerta meteo

Al TQL Stadium di Cincinnati, Ohio, la partita tra Pachuca e Salisburgo è stata sospesa al 55esimo minuto per allerta meteo. L'arbitro ha interrotto il gioco invitando i giocatori a rientrare negli spogliatoi e lo speaker dello stadio ha invitato i tifosi a lasciare le tribune per le avverse condizioni meteo. Dopo pochi minuti dall'interruzione sul campo si è abbattuta una pesante grandinata. La partita verrà ripresa appena possibile anche se il nubifragio che si è abbattuto sul TQL Stadium non fa presagire nulla di buono.

Il maltempo torna ad abbattersi sul Mondiale per Club dopo che ieri il fischio d'inizio della partita tra Ulsan HD e Mamelodi è stato ritardato di un'ora per il medesimo motivo.