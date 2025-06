Juve, Conceiçao: "Molto felice soprattutto per la vittoria"

Francisco Conceiçao è stato uno dei grandi protagonisti del successo della Juventus al debutto nel Mondiale per Club e il portoghese si gode il momento. "Sì, sono molto felice, ma prima di tutto per la vittoria. Abbiamo cominciato bene, volevamo vincere e lo abbiamo fatto, continuiamo così". Sulla condizione: "Lavoriamo tutti i giorni per stare bene fisicamente. Con il lavoro veniamo qui e dimostriamo quello che abbiamo mostrato oggi. Oggi abbiamo trovato la vittoria, andiamo avanti". Sula posizione in campo: "A me piace giocare, dove il mister mi mette io devo fare il meglio per mostrare la mia qualità".