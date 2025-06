"È una splendida giornata": con questa didascalia Stephan El Shaarawy ha postato sui propri profili social un video che lo ritrae mentre palleggia con un gruppo di bambini a Bawe Island, in Tanzania, dove il giocatore della Roma si trova in vacanza. La clip, che si chiude col dono di maglie a tre bambini, ha fatto il giro del web ed ha ricevuto migliaia di like dai follower.