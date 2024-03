Mondiale per club, il Napoli vuole ricorrere alla Fifa contro la partecipazione della Juventus

IL PROVVEDIMENTO

I legali del club partenopeo starebbero lavorando dopo le parole espresse al Business of Football Summit dal presidente Aurelio De Laurentiis

La vicenda riguardante il Napoli e il Mondiale per Club potrebbe non fermarsi alle esternazioni del presidente Aurelio De Laurentis. Nel corso del "Business of Football Summit" il patron partenopeo aveva sottolineato come fosse necessario evitare che la Juventus possa esser ammessa in quanto squalificata dalle coppe europee, tuttavia dalle parole presto si potrebbe passare ai fatti con tanto di ricorso alla Fifa.

Vedi anche napoli Napoli, De Laurentiis scatenato: "Noi al Mondiale per club e non la Juve estromessa dalle Coppe" Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli la società campana sarebbe già al lavoro per presentare un'istanza all'ente mondiale affinché i bianconeri vengano esclusi dalla competizione, al via con il nuovo format nel 2025. Un'azione che potrebbe però bloccarsi qualora il Napoli dovesse brillare nel proprio percorso in Champions League raggiungendo la Juventus nel ranking UEFA e sorpassandola. Per farlo servirà una vittoria al Camp Nou contro il Barcellona nel ritorno agli ottavi così come un successo in uno dei due match dei quarti. Per evitare di fare calcoli a quel punto gli azzurri dovrebbero riscrivere la propria storia europea e centrare la semifinale.