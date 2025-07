Milan-Como, sfida in programma nel weekend fra il 7 e l'8 febbraio nel 2026 e valevole per Serie A, potrebbe davvero giocarsi a Perth, in Serie A. Questa mattina, il Consiglio della Figc, ha dato riscontro positivo alla richiesta presentata dalla Lega Serie A in merito alla possibilità di giocare la partita lontano dall'Italia. Adesso si attende il via libera formale da parte della Uefa, della Fifa e della federazioni calcistiche australiane e asiatiche.