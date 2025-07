Mondiale per Club, Real Madrid "umiliato e ridicolo": i media spagnoli all'attacco

Il Real Madrid "riparte da zero" dopo la sconfitta col Paris Saint Germain nella semifinale del Mondiale per club, ha detto dopo la partita l'allenatore, Xabi Alonso. Un ko che i media spagnoli, ma anche europei, non hanno esitato a bollare come "umiliante" e "ridicolo", esaltando invece la squadra francese di Luis Enrique, definiti i nuovi 'galacticos'. Non manca l'imbarazzo a Madrid, in attesa del ritorno della squadra e se i giocatori saranno liberi di andare in vacanza, comincerà subito il lavoro di Alonso per "iniziare la prossima stagione". Il tecnico basco comincerà dalla rosa, incontrando i dirigenti e il presidente del club, Florentino Perez, per prendere le prime decisioni di mercato, in entrata ma anche in uscita. E tra i giocatori in bilico sembra esserci soprattutto Rodrygo, ma Alonso non è sembrato soddisfatto nemmeno delle prestazioni di Vinicius, mentre un'altra stella come Bellingham dovrà operarsi ad una spalla e rientrerà solo ad autunno inoltrato. Tutte questioni, secondo i media iberici, che saranno centrali per l'inizio della ricostruzione.