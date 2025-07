Il Torino convoca i tifosi: sabato porte aperte al Filadelfia

Il Torino ha deciso di convocare i tifosi per una seduta di allenamento a porte aperte: è questa la scelta del tecnico, Marco Baroni, e della società granata per sabato prossimo, 12 luglio. "I tifosi potranno assistere alla sessione mattutina accedendo all'impianto dall'ingresso di via Filadelfia a partire dalle ore 9.45" fa sapere il club attraverso una nota ufficiale. Sarà il primo allenamento aperto ai tifosi con il nuovo allenatore, poi la squadra si sposterà in Trentino: la partenza verso Prato allo Stelvio è fissata per lunedì 14 luglio, con Zapata e compagni che rimarranno in altura fino a sabato 26.