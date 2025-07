Mondiale per Club, Collina: "Bodycam arbitri oltre nostre aspettative"

L'edizione inaugurale del nuovo torneo a 32 squadre è stata la prima competizione Fifa a utilizzare le bodycam, per verificare se la nuova angolazione della telecamera potesse migliorare l'esperienza degli spettatori televisivi e online, dalla prospettiva dell'arbitro. "Il risultato dell'utilizzo della bodycam ha superato le nostre aspettative. Pensavamo che sarebbe stata un'esperienza interessante per gli spettatori televisivi e abbiamo ricevuto ottimi commenti", dice Collina, in un'intervista al sito Fifa. "Ci è stato chiesto: 'Perché non in tutte le partite?' e ancora di più: 'Perché non in tutti gli sport?'". Oltre a essere un valore per il pubblico, il test è stato anche "molto, molto positivo" per gli scopi Fifa: "Abbiamo avuto la possibilità di vedere ciò che l'arbitro vede sul campo di gioco. E questo non solo a scopo di intrattenimento, ma anche per istruire gli arbitri e spiegare perché qualcosa non fosse stato visto in campo". Un esempio è stato Atletico Madrid-Psg: l'arbitro non ha visto un fallo di mano di un difensore dell'Atletico perché un giocatore gli aveva bloccato la linea di visione. "Da questa telecamera arbitrale, era assolutamente chiaro che l'arbitro non poteva aver visto quell'episodio in diretta sul campo". Poi il Var ha allertato l'arbitro che ha assegnato un rigore.