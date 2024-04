Mondiale per Club: Barcellona e Arsenal fuori, il Salisburgo ringrazia

LA SITUAZIONE

L'eliminazione dei Gunners dalla Champions spiana la strada agli austriaci che staccano il pass per la rassegna intercontinentale

© Getty Images L'Arsenal è fuori anche dal Mondiale per club della Fifa in programma nell'estate del 2025 in USA. Dopo l'esclusione del Barcellona, ko col Psg e fuori dalla Champions, stessa sorte è toccata anche ai Gunners che raccolgono una doppia sconfitta a Monaco di Baviera. L'uscita dalla Champions, infatti, preclude agli inglesi la possibilità di qualificarsi, spianando di fatto la strada al Salisburgo che diventa l'ultimo club europeo a staccare il pass per il Mondiale.

Il quadro delle squadre europee che parteciperanno è dunque completo, con l'ultimo posto disponibile che se lo aggiudicano gli austriaci. In corsa con i Gunners fino al triplice fischio del ritorno dei quarti di Champions, il Salisburgo sfrutta l'eliminazione degli inglesi per volare al Mondiale. Lo fa per questioni regolamentari, perché soltanto la vittoria della Champions avrebbe potuto portare un'altra inglese a giocarsi la rassegna nel 2025

SQUADRE QUALIFICATE

Per via diretta: Manchester City - Chelsea - Real Madrid

Per ranking: Bayern Monaco - Borussia Dortmund - Inter - PSG - Porto - Benfica - Juventus - Atletico Madrid - Salisburgo.

