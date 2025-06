Mondiale per Club 2029, Psg e Al Ahli già qualificate

Ci sono già due qualificate per il prossimo Mondiale per Club, la cui seconda edizione si svolgerà nel 2029. Si tratta del Psg e dell'Al Ahli. I francesi hanno staccato il pass come vincitrice della Champions League 2025, mentre i sauditi per essersi imposti nell'ultima AFC Champions League Elite. Il regolamento Fifa prevede la qualificazione automatica per le vincitrici delle edizioni di Champions League dal 2024/25 al 2027/28, oltre ad altre otto squadre selezionate tramite ranking UEFA.