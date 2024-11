Mondiale per club 2025: presentato il nuovo trofeo d'oro "simbolo del futuro e ispirato al passato"

"Con una finitura placcata in oro 24 carati, il trofeo della Coppa del Mondo per club FIFA presenta intricate iscrizioni incise al laser su entrambi i lati, che mostrano testo e immagini che ritraggono la ricca storia del calcio. Le iscrizioni includono una mappa del mondo e i nomi di tutte le 211 associazioni affiliate alla FIFA e delle sei confederazioni, che rappresentano la diversità geografica e culturale di questo sport - la descrizione del trofeo riportata sul sito della Fifa - Il disco centrale del trofeo mostra una serie di icone che catturano le tradizioni del calcio, tra cui simboli di stadi e attrezzature e una mappa del mondo. Il trofeo presenta anche incisioni in 13 lingue e Braille, evidenziando ulteriormente lo spirito inclusivo del calcio globale e garantendo che l'eredità del torneo sia accessibile a un pubblico eterogeneo in tutto il mondo. È disponibile spazio per incidere al laser gli emblemi dei club vincitori per 24 edizioni del torneo. Inoltre, il trofeo può trasformarsi da uno scudo in una struttura multiforme e orbitale, un design adattabile che stabilisce una potente struttura visiva".