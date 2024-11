Mondiale per club 2025: il 5 dicembre il sorteggio dei gironi a Miami

Il sorteggio del nuovo Mondiale per club, che andrà in scena negli Usa dal 15 giugno al 13 luglio 2025, si terrà a Miami il 5 dicembre alle ore 19 italiane. Lo ha annunciato la Fifa. Tra le 12 squadre europee qualificate, ci sono anche Inter e Juventus che conosceranno così le loro rivali. Sono 32 le squadre suddivise in otto gironi da quattro, con le prime due classificate che si qualificheranno per gli ottavi di finale. Dagli ottavi incontri a eliminazione diretta fino alla finale che decreterà la squadra di club campione del mondo.