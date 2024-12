Mondiale per club 2025, le urne del sorteggio: Inter e Juventus verso la seconda fascia

Il 5 dicembre nelle cornice esotica di Miami prenderà forma ufficialmente il Mondiale per Club 2025, la prima edizione allargata a 32 squadre provenienti da sei confederazioni diverse. Inter e Juventus, grazie al ranking, sono le due rappresentanti del calcio italiano e attendono di conoscere il proprio percorso verso la finale del MetLife Stadium. In attesa dell'ufficialità in arrivo dalla Fifa, secondo indiscrezioni nerazzurri e bianconeri dovrebbero essere inserite in seconda fascia. Nella prima urna, infatti, saranno inserite le migliori formazioni per ranking di Europa e Sud America.