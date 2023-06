Mondiale per club 2025: Inter verso la qualificazione, può esserci un'altra italiana

MONDIALE CLUB 2025

Ai nerazzurri basterà qualificarsi agli ottavi di Champions nella prossima stagione, sperano Juventus, Milan e Napoli

Prosegue il lavoro della Fifa in vista del Mondiale per Club 2025, progetto voluto fortemente dal presidente Infantino per un torneo che vedrà affrontarsi 32 squadre. La qualificazione per l'Europa coinvolgerà 12 squadre, di cui tre a oggi certe e nove ancora da decidere. Al Mondiale, infatti, andranno le vincitrici della Champions 2021, 2022, 2023 e 2024 (Chelsea, Real Madrid e Manchester City sicure del posto), più le 8 col miglior ranking Uefa nello stesso quadriennio. E su questa "ultima" via di qualificazione sperano le italiane, con l'Inter che avrebbe già un piede e mezzo dentro, mentre Juventus, Milan e Napoli si contenderebbero un altro posto.

Il Mondiale per Club 2025 è in fase di definizione, dal punto di vista organizzativo e di partecipanti, con tre in Europa che sanno già di dover affrontare la competizione. Per le altre nove, invece, sarà lotta tramite la prossima Champions che, tra vincitrice e risultati positivi potrebbero far ottenere il pass alle contendenti.

Chi vince, come detto, va di diritto al Mondiale, mentre i risultati ottenuti andranno a inficiare su quello che sarà il ranking Uefa preso in considerazione per il quadriennio. E allora, da questo punto di vista, sono quasi certe della qualificazione il Bayern Monaco (ha 84 punti nel ranking) così come il Paris Saint-Germain, che ha 66 punti. A 60, tra le prime inseguitrici c'è anche l'Inter che per "steccare" la qualificazione deve sbagliare tutto in Champions nel 2023/24. Ai nerazzurri, infatti, basta la qualificazione agli ottavi per essere certi del posto che potrebbe non essere l'unico per l'Italia.

ITALIA VERSO LE DUE QUALIFICATE - L'attuale ranking Uefa, non prendendo in considerazione i risultati futuri, vede l'Inter inseguita da Benfica (49), Juventus (47), Porto (45), Borussia Dortmund (44) e Barcellona (42) che di fatto chiuderebbero le 8 qualificate. Ma essendo una classifica in divenire, a poter sperare sono anche Milan e Napoli, rispettivamente a 35 e 29 punti, che con la prossima Champions possono fare importanti balzi avanti, se non addirittura sognare l'ingresso come una delle quattro vincitrici del torneo o un posto "d'ufficio" se una delle squadre precedentemente citate dovesse vincere la Coppa. Tra le tre italiane (ogni campionato può portare massimo 2 squadre), l'unica che rischia effettivamente è la Juventus che va verso l'accordo con la Uefa per l'esclusione dalle coppe europee per un anno.

IL VALORE DEL MONDIALE - E perdere la qualificazione al Mondiale 2025 è davvero una pessima scelta, soprattutto dal punto di vista economico. Perché il montepremi di 2,5 miliardi verrà distribuito tra le 32 partecipanti (12 Europa, 4 Asia, 4 Africa, 5 CONCACAF di cui una americana come Paese ospitante, 6 CONMEBOL, 1 OFC) e la vincitrice può incassare fino a 100 milioni. Numeri alla mano, si tratta degli stessi incassi che potrebbe fare con la vittoria della Champions, ma in un solo mese di competizione.