Juve, scenario Uefa: un anno senza Coppe e multa milionaria

I tempi si allungano: la decisione della Uefa sul destino europeo della Juventus è attesa per metà luglio (sentenza di primo grado), con il processo per le presunte violazioni del Fair Play finanziario che, dopo la richiesta di tutti i documenti delle inchieste in Italia alla Procura di Torino e alla Figc, è ancora nella fase di indagini in attesa del dibattimento. Il club bianconero rischia un anno senza coppe e una multa milionaria, come riferisce la Gazzetta dello Sport, secondo cui solo in caso di stop più lungo la Juve potrebbe decidere di rivolgersi direttamente al Tas.