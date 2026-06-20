Mondiale 2026, Marocco-Scozia 1-0: Saibari segna subito, poi dominio dei nordafricani

Lo si era capito all'esordio contro il Brasile, ma sono bastati pochi secondi per una conferma: il Marocco è una squadra fortissima con delle individualità che molti altri non hanno. Primo esempio lampante: il centravanti Saibari. Gli sono bastati 73 secondi per sbloccare il risultato, con una fuga sulla destra e un tiro imprendibile quasi all'incrocio. Giocatore di altissima categoria, che qualche minuto dopo ha sfornato un assist non sfruttato - ma per questione di centimetri - da due compagni. Certo, adesso tutti scoprono Saibari, ma molti lo conoscevano anche prima e il Bayern Monaco ha pensato bene di staccare un assegno da 55 milioni per strapparlo al Psv Eindhoven.