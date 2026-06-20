MAROCCO-SCOZIA 1-0

Mondiale 2026, Marocco-Scozia 1-0: Saibari segna subito, poi dominio dei nordafricani

Nordafricani meglio in tutto, sia per le individualità sia per l'organizzazione di gioco

di Enzo Palladini
20 Giu 2026 - 06:38
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Ancora Marocco, ancora Saibari. La squadra nordafricana batte la Scozia 1-0 con il gol del suo centravanti (dopo un minuto e tredici secondi di gioco), ma il divario tra le due squadre in campo è più netto di quanto dica il risultato. Più individualità, più occasioni create, più idee nello sviluppo del gioco. Qualche momento di sofferenza va messo in preventivo, ma la Scozia è riuscita a essere pericolosa solamente quando la partita è uscita dai binari del gioco organizzato per trasformarsi in combattimento. 

Lo si era capito all'esordio contro il Brasile, ma sono bastati pochi secondi per una conferma: il Marocco è una squadra fortissima con delle individualità che molti altri non hanno. Primo esempio lampante: il centravanti Saibari. Gli sono bastati 73 secondi per sbloccare il risultato, con una fuga sulla destra e un tiro imprendibile quasi all'incrocio. Giocatore di altissima categoria, che qualche minuto dopo ha sfornato un assist non sfruttato - ma per questione di centimetri - da due compagni. Certo, adesso tutti scoprono Saibari, ma molti lo conoscevano anche prima e il Bayern Monaco ha pensato bene di staccare un assegno da 55 milioni per strapparlo al Psv Eindhoven. 

La Scozia non può far altro che provare a limitare i danni. Dal punto di vista dei singoli, il confronto è impietoso. Ci sarebbe McTominay in grado di trascinare la Tartan Army, ma il centrocampista del Napoli fa molta fatica a innescarsi, poco aiutato dai compagni e molto controllato dagli avversari anche perché gioca praticamente da punta. Quando sale il Marocco invece sono sempre guai nell'area scozzese, soprattutto quando Brahim Diaz azzecca la prima sterzata alla quale poi seguono anche la seconda e la terza. L'occasione più clamorosa per il raddoppio capita però a El Khannouss, che la spreca con una girata completamente sbagliata. La Scozia chiude il primo tempo con zero gol e un paio di mezze opportunità create nei concitati minuti di recupero. 

Leggi anche

Brilla la stella di Bouaddi: il "Busquets" del 2007 che scherzato Casemiro e stregato il mondo

Fuoco e fiamme del Marocco anche all'inizio del secondo tempo, con due occasioni chiare nei primi sette minuti: girata di Saibari deviata da Hendry sulla traversa della sua porta e quindi in calcio d'angolo, poi colpo di testa di El Khannous parato da Gunn quando sembrava già gol. La controparte risponde con qualche timido tentativo di ripartenza, a volte sfruttando semplicemente qualche errore dei marocchini. Un divario notevole, ben superiore al punteggio che continua a rimanere sull'1-0. 

Sintomi di stanchezza compaiono tra i giocatori del Marocco dopo la metà del secondo tempo, con Hakimi che non riesce pù a galoppare sulla fascia destra, con Brahim Dìaz che si fa rimontare quando potrebbe tirare in porta. La Scozia torna a sollevare la testa ma non ha uomini che possano piazzare lo spunto. Ma a forza di lasciargli spazio, McTominay si ricorda di essere un goleador e sfora il palo a cinque minuti dal novantesimo. Gran sofferenza per un Marocco esausto anche nel recupero del secondo tempo, ma anche spostando la contesa dal piano tecnico a quello fisico, la Scozia non riesce a raddrizzare la partita. 

mondiale 2026
marocco
scozia

Ultimi video

01:33
Notiziario Mondiale

Notiziario Mondiale

01:15
DICH LIVERANI 2 SULLA FIORENTINA DICH

Liverani parla da ex viola: "La Fiorentina deve tornare tra le prime sette/otto in Italia"

02:02
DICH LIVERANI 1 SULLA LAZIO DICH

Liverani: "Gattuso con la Lazio in cerca di rivalsa"

03:01
DICH RICCI OLIMPIA DICH

Pippo Ricci: "Poeta ci ha dato tanta tranquillità. È un amico"

01:51
DICH BOLMARO OLIMPIA DICH

Bolmaro: "Pronto a fare sempre di più per Milano, anche in Eurolega"

03:03
DICH PEPPE POETA OLIMPIA DICH

Poeta: "Non sono un predestinato. La missione è portare avanti lo stile di Armani"

01:18
DICH DIOP OLIMPIA DICH

Diop: "L'integrazione è importante. A me hanno dato la possibilità di provarci"

03:32
CLIP PROTTI PRESSING 1996 19/06 SRV

Protti da brividi: quella notte da sogno a Pressing con Vianello

01:24
MCH CAMERA ARDENTE PROTTI MCH

Amici, colleghi, tifosi: l'ultimo saluto a Protti, presente anche Allegri

01:00
DICH ALESSANDRO LUCARELLI CAMERA ARDENTE PROTTI DICH

Alessandro Lucarelli alla camera ardente di Protti: "Igor un idolo e un amico"

02:09
Accomando: "Inter, finalmente Palestra e si allontana un protagonista dei tre scudetti"

Accomando: "Inter, finalmente Palestra e si allontana un protagonista dei tre scudetti"

01:10
Callegari: "Dal mondiale arriva una buona notizia per la Juve"

Callegari: "Dal mondiale arriva una buona notizia per la Juve"

02:11
Callegari: "Inter, dopo il rinnovo di Chivu ecco dove puoi migliorare"

Callegari: "Inter, dopo il rinnovo di Chivu ecco dove puoi migliorare"

01:53
Inter-Juve, che intrecci!

Inter-Juve, che intrecci! E ora con Carnevali-Marotta...

02:38
Addio a Igor Protti

Addio a Igor Protti: un capocannoniere nel cuore di tanti

01:33
Notiziario Mondiale

Notiziario Mondiale

I più visti di Calcio

"Questo splendido viaggio è arrivato al fischio finale": il mondo del calcio piange Igor Protti

MCH VIKING RACE PARLAMENTO MCH

Febbre Mondiale in Norvegia: in Parlamento i deputati eseguono il "viking row"

Trevisani: "Brahim Diaz ideale per Spalletti, tra Sorloth e Kolo Muani scelgo…"

Trevisani: "Brahim Diaz ideale per Spalletti, tra Sorloth e Kolo Muani scelgo…"

DICH ZANETTI SU ARGENTINA, MONDIALE E INTER DICH

Zanetti: "Inter e Napoli per lo scudetto? E' ancora presto"

I segreti di Amorim

I segreti di Amorim

INTV INTEGRALE MONTERO PER SITO SRV

Montero: "Juve, punterei su Chiesa e Vlahovic. Giusto puntare su Carnevali"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:59
Cristiano Lucarelli saluta l'amico fraterno Igor Protti: "Mi manchi già, riposa in pace fratello"
19:43
Genoa: l'8 agosto il Trofeo Spagnolo contro il Deportivo La Coruna
17:52
Protti: Allegri alla sala del commiato per l'ultimo saluto
17:09
Fiorentina, il calendario delle amichevoli estive: c'è anche il Watford di Bove
15:50
Protti: camera ardente al cimitero di Cecina, a Livorno domani lutto cittadino