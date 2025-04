Luka Modric per ora non ha ancora intenzione di appendere gli scarpini al chiodo, ma con un occhio guarda già al futuro. Il centrocampista del Real Madrid ha infatti acquistato una quota di minoranza dello Swansea, club gallese che attualmente milita in Championship, ovvero la "serie B" inglese. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano questo investimento non dovrebbe intralciare in alcun modo la carriera del croato.