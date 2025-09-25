MLS, altra doppietta: Messi porta l'Inter Miami ai play off

Un'altra doppietta, e Lionel Messi porta Miami ai play off della MLS, il campionato professionistico Usa. L'argentino è stato protagonista assoluto del 4-0 contro il New York FC, con un assist e due gol che gli valgono anche il titolo di capocannoniere, 24 reti in 23 partite giocate. Torna al gol, su rigore, anche Luis Suarez: l'uruguaiano era di rientro dopo una squalifica di tre giornate per aver sputato a un membro dello staff di Seattle. A due giornate dalla fine della regulars seasonm Miami è terza nella Eastern Conference, a cinque punti dalla capolista Philadelphia.