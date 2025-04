Miretti si opera a spalla, probabile stagione finita

Brutte notizie per il Genoa che rischia di perdere il centrocampista Fabio Miretti fino al termine del campionato per un infortunio a una spalla. Il club spera di poterlo recuperare per le ultime gare della stagione ma è difficile. Miretti, dopo un trauma rimediato alla spalla in allenamento, si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato la necessità di un intervento chirurgico nei prossimi giorni. L'intervento, soluzione scelta in sinergia tra Genoa e Juventus che è proprietaria del cartellino, verrà effettuato nei prossimi giorni a Torino.