Miranchuk chiede spazio, il ct della Russia: "Non è felice all'Atalanta"

AVVISO ALLA DEA

Valery Karpin: "Vuole giocare e non è del tutto soddisfatto della sua carriera ora in Italia"

Aleksey Miranchuk sta trovando poco spazio nello scacchiere di Gasperini e attraverso il ct della Russia manda un messaggio forte e chiaro all'Atalanta. "Vuole giocare e non è del tutto soddisfatto della sua carriera ora in Italia", ha dichiarato Valery Karpin chiarendo la posizione del calciatore, in questa stagione in campo solo 182 minuti in campionato e 33 in Champions. Getty Images

Dichiarazioni che vanno diritto al punto, palesano una sostanziale insoddisfazione del giocatore e lanciano un avviso alla Dea.Tutto con il mercato di gennaio che si avvicina e diversi club molto interessati alla situazione di Miranchuk, stanco di essere utilizzato col contagocce da Gasperini e desideroso di mostrare le sue qualità altrove.

"l 20 novembre andrò in Italia, ci sarà un incontro con la dirigenza nerazzurra e si discuterà del futuro del mio assistito - aveva dichiarato a tal proposito nei gironi scorsi l'agente del calciatore a RB Sport -. In Russia non tornerà sicuramente visto che gli piace il calcio italiano e il modo di vivere". "Certo vorrebbe giocare di più ma ci sono delle visioni radicali del suo allenatore - ha aggiunto Vadim Shpinev -. Ci sono altri 19 club in Serie A e appena si aprirà la finestra di mercato, scopriremo tutto". Per Miranchuk si prevede un gennaio caldissimo.