Miracolo a Reggio, Locatelli regia da oscar

BUONI E CATTIVI

di

MATTEO DOTTO

Il Napoli torna a vincere dopo più di due mesi e a Reggio Emilia ritrova il successo esterno da tre. Con tante grazie a Gattuso e a... San Gennaro per quell'autogol al minuto tre e trenta del recupero. Si chiude così l'anno con una iniezione di ottimismo per una squadra attesa da gennaio a recuperare posizioni per riaffacciarsi in zona Champions e a febbraio dal terribile euro-confronto con il Barcellona. Partita strana, con il Sassuolo che chiude in vantaggio di un gol il primo tempo costruendo anche altre quattro nitide palle gol e con il Napoli che nella ripresa torna in campo trasformato e che alla fine - con un pizzico di fortuna - legittima il risultato e festeggia la prima vittoria della gestione Gattuso.

PREMIO OSCAR DELLA REGIA - Partiamo... da uno sconfitto. Manuel Locatelli, classe '98, è stato probabilmente il migliore in campo. Tanti chilometri macinati, regia illuminata, passaggi filtranti azzeccati, buona copertura difensiva. Insomma, un "tuttocampista" ritrovato, tornato ai livelli dei suoi esordi milanisti, E a questo proposito vista la pochezza del Milan e soprattutto del centrocampo rossonero un Locatelli così sarebbe tanta roba,..

PREMIO MISTER... MISTERO - Sarebbe bello capire cosa abbia detto Rino Gattuso nell'intervallo ai suoi giocatori. Napoli da 4 nel primo tempo e da 8 nella ripresa. Merito probabilmente anche del discorso "motivazionale" di un allenatore che sicuramente sa toccare le corde giuste dei suoi giocatori.

PREMIO CAPITAN... PIVELLO - Anni 35 (tra un mese, 36), fascia da capitano al braccio, l'esperienza di tanti campionati da protagonista ai massimi livelli. Eppure Federico Peluso è uno dei grandi accusati per la sconfitta dal Sassuolo: soprattutto ha gravissime colpe in occasione del gol del pareggio, quando si fa uccellare come un principiante da Allan che fa la figura di un gran centravanti, lui che proprio non ha le movenze e il guizzo di un... Romario. E poi altre incertezze varie e assortite, in fase difensiva e in uscita. Insomma, serataccia da archiviare al più presto per l'ex juventino.

PREMIO NOZZE D'ORO - Le 250 presenze in Serie A costituiscono una sorta di nozze d'oro che Allan ha festeggiato alla grande, con il suo gol numero 11 nella massima divisione. Segna pochino il centrocampista carioca cresciuto nel Vasco da Gama, portato in Italia dall'Udinese e affermatosi nel Napoli. Quando sermbrava che al quinto anno in azzurro la sua avventura fosse al capolinea (ricordiamo che Allan è stato uno dei "capi" della rivolta dei giocatori contro la società) chissà che questo gran gol da vero centravanti non possa rilanciarne le quotazioni sotto il Vesuvio. Evidentemente l'Emilia gli porta bene: primo gol stagionale a Reggio, ultima rete segnata nel maggio scorso a Ferrara per un'altra vittoria per 2-1,