Youssouf Fofana e altri dieci: così Fonseca sta costruendo il suo Milan

A Bratislava riposerà? No. Contro l'Empoli, da diffidato, tirerà il fiato? No. E la sensazione è che si potrebbe andare avanti così a lungo. Il destino di Youssouf Fofana nel centro del campo del Milan è segnato e se il francese vorrà riposare un po', può farlo in hotel o al massimo a Milanello, ma sicuramente non in campo. Paulo Fonseca è stato chiaro nelle ultime conferenze stampa: "In questo momento non posso pensare di non avere Fofana titolare", e contro l'Empoli si è nuovamente capito perché. Per attenzione, concentrazione (con diffida sulle spalle) e presenza scenica in campo, l'ex Monaco è stato protagonista assoluto nel 3-0 di San Siro, prendendosi anche la licenza poetica di diventare uomo assist. Semmai il problema del Milan è proprio questo: di Fofana ce n'é solo uno, almeno per il momento.