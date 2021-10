Verso Milan-Torino, Pioli: "Bisogna prendere meno gol. La classifica? È presto, ma..."

VERSO MILAN-TORINO

Le parole del tecnico rossonero alla vigilia della sfida di San Siro

Sorride Stefano Pioli, ma sa bene che la strada è ancora lunga. L'allenatore del Milan si gode la vetta della classifica: "È troppo presto, nove giornate sono niente. È giusto però che i tifosi siano contenti e orgogliosi di questa squadra". Il tecnico rossonero pensa a come migliorare: "Dobbiamo essere più attenti e comunicare meglio. Per vincere è importante subire pochi gol". Pioli che ritrova Theo Hernandez: "Non penso partirà dall'inizio".

Su Kessie e Tonali trequartisti

"Ad inizio partita no perché abbiamo Krunic e Maldini che sanno giocare in quel ruolo. È importante avere tutti e 4 i mediani a disposizione".

Su Tatarusanu

"Sta crescendo, lui ha giocato poco ma sta facendo delle belle prestazioni. Mirante è un po' indietro di condizione, domani giocherà Tatarusanu".

Su Belotti

"Mi aspetto un Torino battagliero e propositivo. Non so nemmeno se Belotti se giocherà o meno, non è un mio problema l'atteggiamento con cui entrerà in campo. Pobega? Tommaso sta facendo molto bene. Ha le caratteristiche giuste per il gioco di Juric, è in continua crescita".

Sul calendario

"Il calendario è fitto, la competitività è alta. Il Torino è forte, Juric sta facendo un grande lavoro. Sono tanti esami importanti, è presto però per dire che siamo ad un bivio. Noi dobbiamo cercare di affrontare al meglio ogni partita. Siamo forti e competitivi, ma le partite di ieri mi hanno confermato che dovremo tenere alto il livello delle nostre prestazioni se vogliamo lottare fino alla fine".

Su Giroud

"Le ultime sono state due gare particolari. Quando abbiamo bisogno di più fisicità abbiamo la possibilità di mettere Ibra e Giroud. Entrambi non sono al 100%, la cosa importante è che diano continuità sia in allenamento che in partita".

Su Theo Hernandez

"Non penso giochi dall'inizio, penso oggi si allenerà in gruppo. Kessie invece sta bene ed è a disposizione".

Sugli arbitri

"Io penso siano sempre in buonafede. Vorrei uniformità nelle decisioni durante tutta la partita. Non possiamo continuare a discutere, noi dobbiamo allenare e accettare le decisioni".

Sul ko contro il Porto

"Dispiace perché abbiamo favorito gli avversari. Il nostro obiettivo è fare sempre meglio, lavoriamo molto sulla prestazione e non ci focalizziamo solo sul risultato".

Sui gol subiti

"Dobbiamo essere più attenti e comunicare meglio. Per vincere è importante subire pochi gol".

Sulla classifica

"È troppo presto, nove giornate sono niente. È giusto però che i tifosi siano contenti e orgogliosi di questa squadra. Ora pensiamo alla partita di domani e poi a quella successiva".