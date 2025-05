Verso Milan-Genoa: Conceiçao recupera Emerson Royal, ballottaggio in attacco senza Jovic

Verso la gara contro il Grifone Conceiçao dovrebbe confermare il collaudato 3-4-3 con Maignan tra i pali dietro a Tomori, Gabbia e Pavlovic. A centrocampo Fofana e Reijnders con Jimenez e Theo Hernandez ad agire sulle fasce dietro a Pulisic, Leao e uno tra Gimenez e Abraham. L'inglese è favorito, ma il messicano spera di potersi giocare le proprie carte per far ricredere il tecnico e i tifosi rossoneri. E Jovic? Il serbo, andato ko nel riscaldamento di Venezia-Milan per una lombalgia, è sulla via del recupero ma non sarà rischiato per averlo arruolabile il prossimo 14 maggio a Roma nella finale di Coppa Italia contro il Bologna