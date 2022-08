Ufficiale, il Milan passa a RedBird per 1,2 miliardi di euro

PASSAGGIO DI TESTIMONE

Il fondo capitanato da Gerry Cardinale rileva il 99,93 % delle azioni rossonere dal fondo Elliott

Il tanto atteso passaggio di testimone è finalmente arrivato: sono state stese le ultime firme, e una nota ufficiale ratifica il cambio di proprietà dell'AC Milan. Il 99,93% delle azioni rossonere passa dalle mani della famiglia Singer (titolare del fondo Elliott), a Gerry Cardinale (fondatore di RedBird). Una catena societaria ha facilitato la transizione: 1,2 miliardi di euro è la cifra complessiva dell'operazione, ma RedBird sborserà solo 600 milioni grazie a un vendor loan (debito dell’acquirente nei confronti del venditore, ovvero finanziato dalla stessa Elliott) con interessi annui al 7%.

Vedi anche Milan Milan, verso il closing: New York Yankees e LeBron James con RedBird Gli investitori che hanno permesso al fondo di portare a termine l'acquisizione del Milan sono molteplici e illustri: uno dei principali è la famiglia Steinbrenner, proprietaria degli New York Yankees. La Yankee Global Enterprises, si legge nella nota societaria, "entra in una partnership strategica e acquisisce una partecipazione di minoranza". Tra gli altri, anche il fondo californiano Main Street Capital, dal quale passano i soldi di LeBron James. Fa parte della cordata anche l'imprenditore italiano Riccardo Silva, che tra le altre cose è proprietario del Miami FC. Alla presidenza dovrebbe rimanere Scaroni, mentre Gazidis sembra non essere intenzionato a prolungare il suo contratto in scadenza a novembre. Di certo la nuova (vecchia) società dovrà interfacciarsi con sfide sempre più ambiziose: affermare il brand rossonero ai piani alti d'Europa, difendere il tricolore sul petto e sciogliere il nodo del nuovo stadio.

Gerry Cardinale è il volto della nuova proprietà, e si presenterà all'universo milanista nelle prossime ore con diversi giri in sala stampa. La consacrazione però, arriverà questo sabato al derby. L'ex banchiere di Goldman Sachs sarà presente in tribuna per assistere alla gara della sua squadra contro i cugini dell'Inter.

"RedBird Capital Partners ("RedBird") ha annunciato oggi di aver completato l'acquisizione dell'Associazione Calcio Milan ("AC Milan", "Milan" o il "Club") per 1,2 miliardi di euro", si legge nel comunicato. "In qualità di nuovo proprietario di AC Milan, RedBird continuerà a investire in tutte le aree chiave per la promozione degli interessi sportivi e commerciali del Club, sulla base dei risultati conseguiti nella scorsa stagione, culminati con la vittoria del campionato di Serie A. L'esperienza di RedBird nella gestione e nella costruzione di attività sportive globali farà sì che l'attuale slancio prenda ulteriore vigore nel prossimo capitolo della leggendaria storia del Milan".