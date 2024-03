Tomori giallo, Barella no: sui social Leao punge l'Inter a distanza

Grande protagonista della vittoria del Milan a Firenze con un gol (il quarto alla squadra viola, suo bersaglio preferito in Serie A al pari del Lecce) e un assist per Loftus-Cheek (ottavo in Serie A, eguagliato il suo record stagionale del 2021/22 e 2022/23), Rafa Leao scalda i tifosi del Milan nel dopo partita sui social, pungendo l'Inter. L'attaccante portoghese ha infatti ripostato - con l'emoticon degli occhi sbarrati - un tweet di un sostenitore rossonero che ha messo una al fianco dell'altra due situazioni giudicate in maniera diversa dall'arbitro. Da una parte Tomori, punito con il giallo dal direttore di gara Maresca per aver allontanato il pallone perdendo tempo e ritardando la rimessa in gioco dal parte della Fiorentina, dall'altra l'interista Barella in Inter-Verona, non sanzionato dall'arbitro Fabbri nonostante avesse calciato lontano la palla a gioco fermo, accompagnato dall'emoticon con l'aureola... Il derby è sempre acceso.