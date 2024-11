Theo Hernandez, Milan o Francia non cambia musica: bocciato e criticato in patria

Le Figaro e L'Equipe hanno addirittura dato un 3 al rossonero. L'Equipe, scrivendo della prestazione contro Israele, ha criticato a Theo l'essere stato poco incisivo in fase offensiva in un match di questo genere, con troppe imprecisioni nelle occasioni costruite. E peggio di lui, per il giornale, ha fatto solo Barcola con un 2 impietoso (è importante ricordare, comunque, che l'Equipe usa spesso una scala di voti più "estrema" rispetto a quanto siamo abituati in Italia). Le Figaro divide la colpa della sua prestazione proprio col giocatore del Psg: "Non ha saputo fare la differenza sulla sua fascia, raddoppiando a malapena Barcola".