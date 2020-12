Tegola Milan, si ferma Kjaer: lesione di primo grado del retto femorale

STOP IMPORTANTE

Dopo Zlatan Ibrahimovic, il Milan perde un altro tassello della colonna portante dello schieramento di Pioli. Simon Kjaer, uscito per infortunio durante la sfida in Europa League contro il Celtic, ha riportato la lesione di primo grado del muscolo retto femorale della coscia destra. Tra sette giorni il difensore danese, fino a qui sempre presente tra i titolari del Milan, verrà sottoposto a un nuovo controllo per monitorare l'evoluzione.

Lo stop dovrebbe essere di almeno due settimane con Kjaer che salterebbe la sfida in casa della Sampdoria di domenica sera, l'ultima gara di Europa League a Praga e la successiva di campionato in casa con il Parma. Nella migliore delle ipotesi il rientro potrebbe avvenire in una delle due trasferte ravvicinate tra Genoa e Sassuolo.

Il posto del danese a fianco di Romagnoli dovrebbe essere preso da Gabbia con Duarte pronto a giocarsi le proprie carte.