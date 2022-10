Tegola Milan: Calabria fuori tre mesi, lesione miotendinea alla coscia destra

INFERMERIA ROSSONERA

Il capitano rossonero torna nel 2023, Pioli perde anche Kjaer per una settimana

Davide Calabria fuori almeno tre mesi. Tegola per il Milan con gli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miotendinea prossimale del bicipite femorale della coscia destra per il capitano rossonero. Il giocatore tornerà a disposizione di Pioli nel 2023 dopo la sosta dei Mondiali. Ai box anche Simon Kjaer a cui è stata riscontrata una lesione di basso grado del bicipite femorale destro. Il difensore verrà rivalutato tra una settimana circa.

Infermeria affollata in casa Milan ed emergenza totale per Pioli che per la sfida di Londra avrà a disposizione solo 17 giocatori. Sergino Dest è il sostituto naturale di Calabria, mentre al centro della difesa Kalulu e Tomori saranno chiamati agli straordinari.

