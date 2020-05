Shevchenko: "Penso sempre di diventare l'allenatore del Milan"

La voglia di Milan non è mai andata via e non importa se sono passati gli anni e se dal campo è passato alla panchina. Andriy Shevchenko continua a immaginarsi in rossonero: "Sarà sempre il mio primo pensiero tornare al Milan per cercare di essere l'allenatore - dice a Carlo Pellegatti in diretta su Instagram -. Il Milan è dentro al mio cuore, voglio bene ai tifosi e mi piacerebbe un giorno allenare lì. Vedremo quando sarà".