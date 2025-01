Sergio Conceiçao, primo obiettivo al Milan è recuperare Theo Hernandez

Questo è il punto che Sergio Conceiçao dovrà toccare maggiormente al suo ritorno in Italia e a prescindere da come andrà la finale di Supercoppa Italiana. Rinnovo o meno, futuro rossonero o no, Theo Hernandez è un capitale che il Milan deve necessariamente valorizzare se vuole ambire a provare la rimonta per la Champions League in campionato. Il primo passo è stato un messaggio netto e chiaro da parte del tecnico lusitano: fascia da capitano tolta a Theo (in assenza ormai sempre più certa di Calabria) e fatta indossare a Maignan, con l'esterno vice del portiere. "Sono qui per vincere, non per farmi degli amici" ha ribadito Conceiçao dopo la vittoria sulla Juventus.